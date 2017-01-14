بالصور انطلاق أشغال الندوة الصحفية المشتركة بين حمس وجبهة التغيير

الأرشيف
دعا اليوم الخميس رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول من تيزي وزو الشباب إلى المحافظة على أمن و استقرار
سلط برنامج "بدون تحفظ" الذي يبث على قناة النهار، هذه المرة الضوء على موضوع "الخيانة الزوجية"، وهو الملف الذي شهد
بسم الله الّرحمن الرحيم:
"إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباُ موقوتاً"
يقدم لكم موقع النهارأون لاين مواقيت الصلاة الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها،
ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا يوم الجمعة مدعومة بتقارير عن واردات الخام الصينية التي سجلت مستوىفي شهر ديسمبر قياسيا
كشفت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم السبت، أن السلطات التونسية 16 احتجزت صيادا مصريا، بـ"تهمة الصيد غير المشروع في
أقدم عناصر تنظيم داعش الإرهابي، على حرق مايزيد عن 65 منزلا بولاية ننغارهار شرق أفغانستان، حسبما أفادت به وكالة
صفحة النهار على فيس بوك
قناة النهار على يوتيوب
حساب النهار على تويتر
(0 )