باحث جزائري يفوز بجائزة علمية لأوابك 2016

حاز الباحث الجزائري جمال حربي اليوم الخميس بالقاهرة على جائزة علمية لمنظمة البلدان العربية المصدرة للبترول "اوابك" لسنة 2016.

وقررت لجنة التحكيم بعد دراسة 13 عملا بحثيا تقديم هذه الجائزة الى دراسة جزائرية قام بها السيد حربي وكذا دراسة اخرى للباحث العراقي سعد الله الفتحي. وحملت هذه الجائزة العلمية عنوان "اعادة استغلال الزيوت المستعملة و تاثيرها الاقتصادي والبيئي". للتذكير تجري اشغال الدورة ال 97 لاجتماع وزراء الاوبك اليوم الخميس بالقاهرة بمشاركة وزيرالطاقة نورالدين بوطرفة. و تخصّص هذه الدورة لفحص وضعية السوق النفطية الدولية المسائل التنظيمية و كذا تقييم نشاطات هذه المنظمة. وتضم الأوبك 10 بلدان مصدرة للبترول هي الجزائر العربية السعودية الكويت ليبيا البحرين ، الامارات العربية المتحدة قطر العراق سوريا و مصر. و تاسست هاته المنظمة التي مقرها في الكويت في 1968 بهدف تنسيق السياسات الطاقوية في البلدان العربية من اجل ترقية تطورها الإقتصادي.