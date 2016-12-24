رئيس الحكومة الليبية يزور الجزائر هذا الأحد

سيقوم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج غدا الاحد بزيارة عمل للجزائر في إطار التشاور بين البلدين حسبما ورد اليوم السبت في بيان لمصالح الوزير الاول.

وأوضح نفس البيان، أنّ السراج سيتطرق خلال هذه الزيارة الى تطورات الوضع و الجهود المبذولة في اطار التسوية السياسية للأزمة التي يعيشها هذا البلد الشقيق.و أضاف نفس المصدر أن هذه الزيارة ستسمح بتجديد موقف الجزائر الثابت الذي يدعم ديناميكية السلم المباشر فيها في هذا البلد و القائمة على الحل السياسي و الحوار الشامل و المصالحة الوطنية في ظل احترام السيادة الوطنية لليبيا.