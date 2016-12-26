السلطات الصربية توقف مهاجرين جزائريين علقا داخل حاوية

قامت مصالح الأمن الصربية، اليوم الاثنين، بتوقيف ثلاثة مهاجرين غير شرعيين، اثنان جزائريان وآخر سوري على متن حاوية شحن للبضائع، بمعبر انتري عل الحدود الصربية الكرواتية.

وأوضحت مصالح الشرطة الصربية أن أنه تم انقاذ مهاجران جزائريان وأخر سوري، بمنطقة هيرد، طالبوا المساعدة، بعدما أن كانوا عالقين داخل صندوق حديدي.

وحسب ذات المصادر، أن شخصا مشتبه به قام بمساعدة المهاجرين الثلاثة لقطع ختم الجمارك والوصول الى داخل حاوية تنقل معدات الطلاء، وأغلقت عليهم الباب دون معرفة أحد، وقد احتجزوا لعدة أيام دون طعام أو ماء أو تدفئة.

وكان المهاجرين في طريق البلقان بالجزر اليونانية الذي يؤدي إلى دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل النمسا وألمانيا، والسويد.