شاهد ما قاله الشيخ شمس الدين عن الوزير السابق عمارة بن يونس

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يستقبل الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، اليوم الربعاء، بمقر الحزب الأحرار الستة بحيدرة، نظيره في حركة الإصلاح
بسم الله الّرحمن الرحيم:
"إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباُ موقوتاً"
يقدم لكم موقع النهارأون لاين مواقيت الصلاة الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها،
انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تترقب فيه السوق معرفة كيف سيسير تنفيذ منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"
انتشل الهلال الأحمر الليبي بالقرب من شواطئ طرابلس 11 جثة مهاجراً غرق مركبهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.
في حادثة هي الأولى من نوعها، أقدمت جمعية غير حكومية تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان، بهدف التسلل في منظمة
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