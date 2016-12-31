شاهد ماذا فعلت هذه المرأة حين تسلمت مفاتيح السكن

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أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن كل الشهادات المسلمة من طرف الجامعات الوطنية
أجمع دكاترة ومغردون في المشرق العربي، على عدم قبول الشهادات التي يقدّمها محمد خير الغباني الذي لا يزال يستخدم اسم
بسم الله الّرحمن الرحيم:
"إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباُ موقوتاً"
يقدم لكم موقع النهارأون لاين مواقيت الصلاة الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها،
كشف الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم الروسية، أليكسي ميلر، اليوم الخميس أن الشركة أغرقت السوق العالمية بأزيد من 419 مليار متر
قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم السبت، بتأييد حكم أول درجة القاضي بوقف تنفيذ حكم "مصرية تيران
أصيب مالا يقل عن 7 أشخاص منهم 3 في حالة حرجة، في حادثة إقتحام لحشد باستخدام سيارة، عند محطة مترو
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