بالوثائق.. تطورات جديدة في قضية زعيبط مع الجامعة التركية والعدالة تتدخل

لا تزال قضية مخترع المكمل الغذائي "رحمة ربي" توفيق زعيبط تثير الكثير من الجدل، وهذا بعد اتفاق مع جامعة أريس الدولية "الوهمية" في تركيا لتسويق المكمل الغذائي.

وقد انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لمحمد خير الغباني وهو يوقع مع شركة TZLAB لتسويق المكمل الغذائي "رحمة ربي" الذي تم توقيف تسويقه في الجزائر. هذا وكشفت جامعة "أريس" الحقيقة، في بيان لها أنه تم عزل محمد خير الغباني من تمثيل الجامعة منذ 14 ماي 2014 بعد أن تم تعيينه عميدا لكلية الشريعة سنة 2012، نتيجة إساءات واحتيال قام بها تجاه جامعة أريس. وحسب الوثيقة المرفقة، كشفت الجامعة أنه تم ادراج هذا البيان بسبب استمرار الغباني باستخدام اسم جامعة "أريس" لبيع شهادات وهمية، وذلك تنبيها للناس من الوقوع في الغش والإحتيال. من جهته نشر المدير العام لمجمع النهار "أنيس رحماني" في حسابه على تويتر وثائق تثبت أن جامعت "أريس" الحقيقية تابعت محمد خير الغباني قضائيا، بعدما طردته بسبب إستخدامه نفس التسمية لبيع شهادات الدكتوراه الفخيرية.