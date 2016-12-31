دكاترة يتبرؤون من شهادات الغباني المحتال

أجمع دكاترة ومغردون في المشرق العربي، على عدم قبول الشهادات التي يقدّمها محمد خير الغباني الذي لا يزال يستخدم اسم جامعة "اريس" لبيع الشهادات بعد أن تم طرده منها سنة 2014.

وكتب "موافق فواز رويلي" على صفحته الرسمية تويتر، "سينجح شعب المليون شهيد في حرق شهادات جامعتك الوهمية لأنهم يرفضون الإستغلال والاستغفال". وقال في في تغريدة أخرى " حرقنا شهاداته في المشرق العربي وستجد من يحرقها في المغرب العربي". واعتذر من جهته، محمد الجمل عن استضافة بلده لجامعة أريس التي قال عنها في تغريدة تويتر أنها غير معترف بها . وكانت "جامعة أريس"، قد كشفت في بيان لها أنه تم عزل محمد الغباني من تمثيل الجامعة منذ 14 ماي 2014، بسبب اساءات وقضايا احتيال، قام بها تجاه جامعة أريس. وجاء قرار نشر البيان حسب ذات الجامعة، بعد استمرار الغباني باستخدام اسم الجامعة لبيع شهادات وهمية، بالاضافة الى تنبيه الناس من الوقوع في الغش والاحتيال.