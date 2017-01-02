فريق طبي بمكّة ينجح في استئصال ورم حميد من مخّ معتمرة جزائرية

نجح أطبّاء بمستشفى بمكّة المكرّمة ، برئاسة استشاري في المخ والأعصاب، من استئصال ورم حميد من الفص الصدغي الأيسر لمريضة ستينية معتمرة من الجزائرعانت فجأة من صعوبة في النّطق مع صداع مزمن.

وحسب صحيفة سبق السّعودية، فإنّ وزارة الصحّة قد بيّنت أنّه من خلال عمل الفحوص الإشعاعية تبيّن وجود ورم بالفص الأيسر يبلغ مداه 4×5 سم، وبفضلٍ الله تمّ استئصال كامل الورم واستغرقت العمليّة 4 ساعات بمستشفى الملك عبد العزيز تحت إشراف فريق طبّي مختص في المخ والأعصاب .استُخدمت خلالها أجهزة دقيقة ومايكروسكوب جراحي، وغادرت المستشفى، ولله الحمد، وهي بحالة جيّدة.