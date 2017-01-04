أستاذ جامعي في شهادة مثيرة.. قناة أجنبية عرضت علي مبلغا بالدولار للحديث عن العصيان المدني بالجزائر

كشف الدكتور في العلاقات الدولية زهير بوعمامة، الأستاذ الجامعي المعروف بجامعة الجزائر، عن تلقيه عرضا من طرف قناة أجنبية باستضافته من أجل الحديث في موضوع أحداث بجاية الأخيرة وبعض مناطق الوطن.

وقال الأستاذ الجامعي بوعمامة إن محدثه عبر الهاتف الذي طلب مشاركته في برنامج تلفزيوني، قال إن البرنامج يتطرق لما سماه بحالة العصيان المدني بالجزائر.

وفجر الأستاذ الجامعي قنبلة عندما كشف أن محدثه عبر الهاتف عرض عليه مبلغا من المال بالدولار، نظير مشاركته، في إشارة الى رغبته في إغرائه بالمال لدفعه للمشاركة في البرنامج.

وعلق الدكتور بوعمامة على الحادثة التي قال إنها وقت اليوم الأربعاء، بالقول "لقد تحركت الماكينة.. ولكنهم أخطأوا العنوان.. لسنا نحن من نردد إملاءاتكم ولو دفعتم مال الدنيا.. نحن رجال من