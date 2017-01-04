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أستاذ جامعي في شهادة مثيرة.. قناة أجنبية عرضت علي مبلغا بالدولار للحديث عن العصيان المدني بالجزائر

  • 04/01/2017
  • ياسين عبد الباقي
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أستاذ جامعي في شهادة مثيرة.. قناة أجنبية عرضت علي مبلغا بالدولار للحديث عن العصيان المدني بالجزائر تحميل الملف

كشف الدكتور في العلاقات الدولية زهير بوعمامة، الأستاذ الجامعي المعروف بجامعة الجزائر، عن تلقيه عرضا من طرف قناة أجنبية باستضافته من أجل الحديث في موضوع أحداث بجاية الأخيرة وبعض مناطق الوطن.

وقال الأستاذ الجامعي بوعمامة إن محدثه عبر الهاتف الذي طلب مشاركته في برنامج تلفزيوني، قال إن البرنامج يتطرق لما سماه بحالة العصيان المدني بالجزائر.

وفجر الأستاذ الجامعي قنبلة عندما كشف أن محدثه عبر الهاتف عرض عليه مبلغا من المال بالدولار، نظير مشاركته، في إشارة الى رغبته في إغرائه بالمال لدفعه للمشاركة في البرنامج.

وعلق الدكتور بوعمامة على الحادثة التي قال إنها وقت اليوم الأربعاء، بالقول "لقد تحركت الماكينة.. ولكنهم أخطأوا العنوان.. لسنا نحن من نردد إملاءاتكم ولو دفعتم مال الدنيا.. نحن رجال من 

موضوع : أستاذ جامعي في شهادة مثيرة.. قناة أجنبية عرضت علي مبلغا بالدولار للحديث عن العصيان المدني بالجزائر
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(3 )

تعقيب
amirouche
2017/01/04
pourquoi tu ne dis pas quelle chaîne ou quel pays ???? toujours el- alghaz
0
تعقيب
2 موح باب الوادى alger 2017/01/04
من هذه القناة الأجنبية .ثم هناك الكثيرين من الذين يتكلمون ليل نهار في هذه القنوات و بدون مقابل .أظن أن هذا النكرة أراد أن يجعل من نفسه معروفا. موضوع ضعيف جدا
0
تعقيب
3 موح باب الوادى alger 2017/01/04
من هذه القناة الأجنبية .ثم هناك الكثيرين من الذين يتكلمون ليل نهار في هذه القنوات و بدون مقابل .أظن أن هذا النكرة أراد أن يجعل من نفسه معروفا. موضوع ضعيف جدا
0
  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
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