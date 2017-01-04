الشيخ سنيقرة.. المظاهرات بدعة وحرام وهذه هي الأسباب والأدلة الشرعية

قال امام مسجد القدس بالصنوبر البحري شرفي العاصمة الشيخ لزهر سنيقرة إن المظاهرات التي عرفتها بعض ولايات الوطن خلال الايام الأخيرة، في إشارة إلى ما حدث في بجاية وبعض مناطق الوطن، ما هي الا بدعة منكرة لا تمت للاسلام بصلة، مستدلا بالكتاب والسنة، وإلى ما أكده أئمة العصر الثلاثة الذين حرموا المظاهرات.

وأوضح الشيخ سنيقرة، وهو أحد كبار علماء السلفية بالجزائر، في بيان نشره على حسابه الرسمي على موقع فايسبوك، إن ما يرافق المظاهرات من فوضى وعنف ونهب وربما سفك للدماء، يؤكد حرمة التظاهر رفع اللافتات والشعارات، بالإضافة إلى ما يتسبب فيه ذلك من تقسيم للمجتمع وتفتيته.

ودعا الشيخ سنيقرة الشباب الجزائري للتعقل وعدم الانجرار وراء المغرضين ودعاة الفتن. وقال الشيخ سنيقرة في هذا الإطار ''اتقوا الله يا دعاة التظاهر لأن الفتن إذا حضرت رياحها لا تفرق بين الأخضر واليابس''، موجها نداء صريحا لكل المخلصين بعدم الانسياق وراء دعاة الفتن من داخل أو خارج الوطن.