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صحيفة صهيونية تطالب بزرع الفتن داخل الجزائر عن طريق الانترنيت

  • 05/01/2017
  • النهار اون لاين
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صحيفة صهيونية تطالب بزرع الفتن داخل الجزائر عن طريق الانترنيت تحميل الملف

في خطوة أخرى من أجل إدخال الجزائر في ما يسمى بالربيع العربي، طالبت صحيفة "هارتس" الصهيونية في مقال صدر بعددها الأخير، عن طريق كاتبه الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال الاسرائيلي بضرورة العمل على زرع الفتنة بين الشعب الجزائري والنظام، مستغلة الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد، وهذا بإثارة الشباب عن طريق المجال الالكتروني من أجل افتعال اعمال شغب وتخريب.

وجاء في مقال الكاتب، أن الجزائر تشكل تهديدا على "اسرائيل" وبقيت في منأى الحروب التي مست الكثير من الدول العربية، فهذه الحرب الاهلية ستغير واقع هذا البلد الذي يكن شعبه الحقد والعداء "للكيان الصهيوني"لدرجة أنه مستعد للتحالف مع الشيطان ضدنا".

موضوع : صحيفة صهيونية تطالب بزرع الفتن داخل الجزائر عن طريق الانترنيت
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(8 )

تعقيب
1 amine alger 2017/01/05
شفيتو فينا أعداء الله و قتلة الأنبياء أنظرو ماذا فعلتم يا أراذل هذا الشعب الأبي المجاهد فأنتم اليوم و الصهاينة الغادرين على حد سواء نحن بريئين ممن يريد أذى بلادي.....
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2 Abdelkrim Alger 2017/01/05
هذا ليس جديدا على الشعب الجزائري .لأن الآن أصبح العالم كله قرية صغيرة بسبب وسائل الإعلام المتطورة و أصبح يفضح العدو و الصديق.و اللوبي الصهيوني لا يهدأ له بال حتى يرى كل الدول العربية مشتعلة و لكن نقول له إن الجزائر خط أحمر تبقى شامخة و الويل لمن تسول له نفسه فهي له بالمرصاد.
0
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3 رحيم algerie 2017/01/05
.
20 min ·

مواطنة اسرائيلية
3 janvier, 18:39 ·
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تعلن مصالح الوساطة والتنسيق الامني في جيش الدفاع عن اجراء سلسلة مقابلات مع النساء الراغبات في العمل كضابطات وجاسوسات في الموساد وعلى من ترغب في ذلك التواصل معي شخصيا او مع النشاطاء الامنيين في اسرائيل على الفايسبوك , ونعلمكم ان التوظيف عام مع اعطاء اولويات للمناطق ومعايير مختلفة حسب الآتي :
1- اقليم سيناء - مصر ... نساء ( يفضل )
2- منطقة القبائل -بجاية -توزي ووزو - الجزائر .... نساء ( مفضل )
3- جميع اقاليم كردستان في سوريا والعراق وتركيا وايران
4-السعودية - مكة
5- االمغرب - اقليم الريف
6-ليبيا وتونس - نساء في كل
0
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4 الحاج الجزائر 2017/01/05
راهم الجماعة انتع القبائل قائمين بالمهمة
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5 kamel kaidi algerie 2017/01/05
اللهم احفض وطننا العزيزو اجعل كيد الاعداء في نحورهم
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2017/01/05
هل هناك من يقرا الجرائد العٍبرية .
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7 محمد جمال الجزائر 2017/01/05
كم يفرح الصهيوني والجار العربي الصديق الصدوق والشقيق القريب والبعيد بسماع ما يقال أنها انفجارات في الجزائر !!! هههههههههه! هذا ما يجعلهم سعداء لسماع الألعاب النارية في الجزائر، كما كان الوضع في 1990! يرغب ويتمنى البعض من القريب والبعيد أن تنطلق شرارة النار مرة أخرى على أرض الجزائر الطاهرة التي دنسها الفكر التكفيري في تسعينات القرن الماضي. وهؤلاء الأصدقاء أو الأشقاء الأعداء يعلمون أننا عرفنا ربيعنا، وأن عليهم أن يستعدوا لاستقبال تفجير الطنجرة في مطبخهم الذي يعدون فيه أكلتهم المفضلة ألا وهي قدرة المؤامرات المسمومة بواسطة الأكاذيب ومال البدو الرح
0
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8 يزيد الجزائر 2017/01/05
اضن ان قناة المغاربية الممونة من طرف المخابرات المغربية للتحريض على التفرقة والعنف في الجزائر تقوم بنفس الدور
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