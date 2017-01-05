صحيفة صهيونية تطالب بزرع الفتن داخل الجزائر عن طريق الانترنيت

في خطوة أخرى من أجل إدخال الجزائر في ما يسمى بالربيع العربي، طالبت صحيفة "هارتس" الصهيونية في مقال صدر بعددها الأخير، عن طريق كاتبه الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال الاسرائيلي بضرورة العمل على زرع الفتنة بين الشعب الجزائري والنظام، مستغلة الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد، وهذا بإثارة الشباب عن طريق المجال الالكتروني من أجل افتعال اعمال شغب وتخريب.
وجاء في مقال الكاتب، أن الجزائر تشكل تهديدا على "اسرائيل" وبقيت في منأى الحروب التي مست الكثير من الدول العربية، فهذه الحرب الاهلية ستغير واقع هذا البلد الذي يكن شعبه الحقد والعداء "للكيان الصهيوني"لدرجة أنه مستعد للتحالف مع الشيطان ضدنا".
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20 min ·
مواطنة اسرائيلية
3 janvier, 18:39 ·
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تعلن مصالح الوساطة والتنسيق الامني في جيش الدفاع عن اجراء سلسلة مقابلات مع النساء الراغبات في العمل كضابطات وجاسوسات في الموساد وعلى من ترغب في ذلك التواصل معي شخصيا او مع النشاطاء الامنيين في اسرائيل على الفايسبوك , ونعلمكم ان التوظيف عام مع اعطاء اولويات للمناطق ومعايير مختلفة حسب الآتي :
1- اقليم سيناء - مصر ... نساء ( يفضل )
2- منطقة القبائل -بجاية -توزي ووزو - الجزائر .... نساء ( مفضل )
3- جميع اقاليم كردستان في سوريا والعراق وتركيا وايران
4-السعودية - مكة
5- االمغرب - اقليم الريف
6-ليبيا وتونس - نساء في كل
2017/01/05