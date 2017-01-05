صحيفة صهيونية تطالب بزرع الفتن داخل الجزائر عن طريق الانترنيت

في خطوة أخرى من أجل إدخال الجزائر في ما يسمى بالربيع العربي، طالبت صحيفة "هارتس" الصهيونية في مقال صدر بعددها الأخير، عن طريق كاتبه الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال الاسرائيلي بضرورة العمل على زرع الفتنة بين الشعب الجزائري والنظام، مستغلة الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد، وهذا بإثارة الشباب عن طريق المجال الالكتروني من أجل افتعال اعمال شغب وتخريب.

وجاء في مقال الكاتب، أن الجزائر تشكل تهديدا على "اسرائيل" وبقيت في منأى الحروب التي مست الكثير من الدول العربية، فهذه الحرب الاهلية ستغير واقع هذا البلد الذي يكن شعبه الحقد والعداء "للكيان الصهيوني"لدرجة أنه مستعد للتحالف مع الشيطان ضدنا".