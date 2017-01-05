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إبنة خالة فرعون من عون في سونلغاز إلى مسؤولة في اتصالات الجزائر خلال أسبوعين

  • 05/01/2017
  • النهار اون لاين
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إبنة خالة فرعون من عون في سونلغاز إلى مسؤولة في اتصالات الجزائر خلال أسبوعين تحميل الملف

في خرجة جديدة للوزيرة الشابة هدى ايمان فرعون، قامت الأخيرة بتعيين إحدى قريباتها في منصب حساس بمؤسسة اتصالات الجزائر.

وتحصّلت ابنة خالة وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال، المدعوة "ف.ب" حسب المعلومات المتوفرة ، على المنصب في ظرف  قياسي  لم يتجاوز الأسبوعين، حيث عيّنت كمسؤولة باتصالات الجزائر بعد أن كانت عون في شركة سونلغاز، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الاستغراب لدى اطارات الوزارة والمؤسستين كون الوزيرة تجاهلت  كلية شروط التعيين في هذا المنصب. وحسب ذات المصادر، فإن الشابة تحصّلت على تكوين في ظرف القياسي من أموال الدولة ، في وقت شنّت الوزيرة حملة اقالات للاطارات ذوي الخبرة في اتصالات الجزائر، متحدية الجميع بمحاولة منها السيطرة على جميع المناصب الحساسة في القطاع.

موضوع : إبنة خالة فرعون من عون في سونلغاز إلى مسؤولة في اتصالات الجزائر خلال أسبوعين
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(6 )

تعقيب

2017/01/05
أين الخلل ؟
0
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2 amir algerie 2017/01/05
اللوم على من عين فرعون ..........
0
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3 aaaaaa alger 2017/01/05
تصفية حسابات غير البارح و انتم تقولون الشباب و زيد بخبر مثل هذا ما جبتوش جديد
الجزائر كامل هكذا شفتوها هي مسكينة معاليها راها تكازي في بني عمها كيما راكم ديرو انتم
0
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4 dodou skikda 2017/01/05
تستاهل ماكثر لوكان تشفها الشركة تعهم
0
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2017/01/05
.
0
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6 سليم الجزائر 2017/01/05
هذا القطاع اصلا أغلب موظفيه داخلين بالمعرفة هذا ليس بالجديد فرعون لها حق كذلك.
0
  • عريض
  • مائل
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