إبنة خالة فرعون من عون في سونلغاز إلى مسؤولة في اتصالات الجزائر خلال أسبوعين

في خرجة جديدة للوزيرة الشابة هدى ايمان فرعون، قامت الأخيرة بتعيين إحدى قريباتها في منصب حساس بمؤسسة اتصالات الجزائر.

وتحصّلت ابنة خالة وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال، المدعوة "ف.ب" حسب المعلومات المتوفرة ، على المنصب في ظرف قياسي لم يتجاوز الأسبوعين، حيث عيّنت كمسؤولة باتصالات الجزائر بعد أن كانت عون في شركة سونلغاز، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الاستغراب لدى اطارات الوزارة والمؤسستين كون الوزيرة تجاهلت كلية شروط التعيين في هذا المنصب. وحسب ذات المصادر، فإن الشابة تحصّلت على تكوين في ظرف القياسي من أموال الدولة ، في وقت شنّت الوزيرة حملة اقالات للاطارات ذوي الخبرة في اتصالات الجزائر، متحدية الجميع بمحاولة منها السيطرة على جميع المناصب الحساسة في القطاع.