النهار تيفي تسحق كنال ألجيري في المهجر وتتصدر القنوات الجزائرية في باقة أس أف أر

تمكنت قناة النهار بعد بضعة أشهر من دخولها باقة "أس أف أر" الفرنسية، من الإطاحة بالقناة الجزائرية كنال ألجيري التي كانت رائجة بين الجالية الجزائرية في الخارج.

وحسب البيانات الأخيرة التي نشرتها باقة "أس أف أر"، فإن قناة النهار تمكنت من تجاوز قناة كنال ألجيري، وهذا نتيجة المادة الدسمة التي تقدمها النهار حول الجزائر وكل ما يجري بها من تطورات. فضلا عن هذا، فإن العامل الآخر الذي ساهم في انتشار قناة النهار بفرنسا وسط الجالية بالمهجر، هو وجود شبكة مراسلين لديها في فرنسا وغيرها من البلدان الأوروبية لتضمن تغطية خبرية تهم المهاجرين وتقدم تقارير عنهم.