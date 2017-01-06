هكذا نجت ملكة بريطانيا من رصاص حارسها

كاد أحد حراس الملكة اليزابيث الثانية أن يطلق عليها النار عندما كانت تتنزه في حديقة قصر "بيكنغهام" ظنا منه أن شخصا ما قد تسلل إلى القصر.

ولقد نجت الملكة "اليزابيث الثانية"من الموت بأعجوبة حيت كادت أن تودي تلك الرصاصة بحياتها لو لم يطلب الحارس أن يعرف الشحص الذي تسلل إلى القصر عن نفسة ليتفاجأ بأنها الملكة "اليزابيث". و على إثر هذه الحادثة، قالت الملكة أنها ستخبر الحراس في المرات المقبلة بخروجها حتى لا يطلقون النار عليها.للعلم، ليست هذه المرة الأولى التي يظن فيها الحراس أن شخصًا ما قد تسلل إلى القصر، ففي عام 2013 وقعت نفس الحادثة مع الأمير "أندرو" عندما كان يتنزه في حديقة القصر.