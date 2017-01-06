بالفيديو.. زهية بن عروس تفجر قنبلة.. القذافي طلبني للزواج

كشفت الإعلامية المعروفة والسيناتورة زهية بن عروس عن مفاجأة غير متوقعة، بعدما أعلنت ولأول مرة عن تفاصيل خاصة بشأن علاقتها بالزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي.

وقالت زهية بن عروس خلال استضافتها في ثاني حلقة من برنامج زاد في مزاد الذي يقدمه الزميل محمد عصماني، إنها تلقت طلبا من القذافي بالزواج منها، سنوات الثمانينات، وأنها رفضت العرض.

وأوضحت بن عروس لدى ردها على سؤال بشأن هذا الموضوع الذي تكشف عنه لأول مرة، أن القذافي أوفد إليها بالجزائر مبعوثين من النساء، لتمثيله في طلب يدها، حيث أنها التقت الوفد الليبي في فندق الأوراسي، أين عرضن عليها طلب القذافي الزواج منه، بعدما كشفن لها عن تعلقه بها ووقوعه في غرامها، على حد قولها، لتضيف زهية بن عروس بقولها أن ذلك العرض قد صفعها وأخافها كثيرا، كون العريس معروف من جهة بعلاقاته المتعددة بالنساء، وأيضا لكونه زعيم دولة عربية.

وقالت بن عروس أنها أُبلغت من طرف وفد القذافي، بكافة تفاصيل الزفاف، حيث عرض عليها الزعيم الليبي إرسال عائلتها الى ليبيا ليتم التكفل بهم وبكافة تفاصيل الزفاف حسبما تشترطه العروس، غير أن ضيفة النهار تيفي قالت إنها رفضت العرض لكنها لم تصارح مبعوثات القذافي بذلك، وراحت تتنصل من الرد عليهن، واعدة إياهن بتقديم إجابة في وقت لاحق.