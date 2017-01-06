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بالفيديو.. زهية بن عروس تفجر قنبلة.. القذافي طلبني للزواج

  • 06/01/2017
  • ياسين عبد الباقي
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بالفيديو.. زهية بن عروس تفجر قنبلة.. القذافي طلبني للزواج تحميل الملف

كشفت الإعلامية المعروفة والسيناتورة زهية بن عروس عن مفاجأة غير متوقعة، بعدما أعلنت ولأول مرة عن تفاصيل خاصة بشأن علاقتها بالزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي.

وقالت زهية بن عروس خلال استضافتها في ثاني حلقة من برنامج زاد في مزاد الذي يقدمه الزميل محمد عصماني، إنها تلقت طلبا من القذافي بالزواج منها، سنوات الثمانينات، وأنها رفضت العرض.

وأوضحت بن عروس لدى ردها على سؤال بشأن هذا الموضوع الذي تكشف عنه لأول مرة، أن القذافي أوفد إليها بالجزائر مبعوثين من النساء، لتمثيله في طلب يدها، حيث أنها التقت الوفد الليبي في فندق الأوراسي، أين عرضن عليها طلب القذافي الزواج منه، بعدما كشفن لها عن تعلقه بها ووقوعه في غرامها، على حد قولها، لتضيف زهية بن عروس بقولها أن ذلك العرض قد صفعها وأخافها كثيرا، كون العريس معروف من جهة بعلاقاته المتعددة بالنساء، وأيضا لكونه زعيم دولة عربية.

وقالت بن عروس أنها أُبلغت من طرف وفد القذافي، بكافة تفاصيل الزفاف، حيث عرض عليها الزعيم الليبي إرسال عائلتها الى ليبيا ليتم التكفل بهم وبكافة تفاصيل الزفاف حسبما تشترطه العروس، غير أن ضيفة النهار تيفي قالت إنها رفضت العرض لكنها لم تصارح مبعوثات القذافي بذلك، وراحت تتنصل من الرد عليهن، واعدة إياهن بتقديم إجابة في وقت لاحق.

 


vidyomani
موضوع : بالفيديو.. زهية بن عروس تفجر قنبلة.. القذافي طلبني للزواج
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(17 )

تعقيب
1 عبدالحفيظ الجزائر 2017/01/06
مبروك لقناة ( اليتيمة) القذافي و ما ادراك ما القذافي كان يتابع اخبار ها
(يتيمة القذافي)
0
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2 hachemi algérie 2017/01/06
algérienne fehla, et travers elle je rappelle les algériennes qui veulent se marier avec les étrangers, que le dernier des algériens est mieux million fois qu'un roi étranger.
0
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3 moh Algerie 2017/01/06
Wine rah el mouchkil? Rafdti, waalach tahkilna hyatek?
0
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2017/01/06
تفجر قنبلة فقط عند طيابات الحمام. ما تحضموش هذا ما عندكم من أخبار ؟
0
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5 عبدلي ابراهيم الجزائر 2017/01/06
صحيح كما يقال في المثل الجزائر: عندما يذبح الثور تكثر الأمواس ... الله يرجمك يا سي معمر ويحسن اليك ... مهما قيل فيك.
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6 عاند ولا تحسد ... ..جيل خارق للعادة تخرطي على الموتى... ام الحيين لا... 2017/01/06
لوقبلتي ..لمنعتي ليبيا من دمار....زهية كبرت ...بدات تخرف.... زيدي ....وصدام ...او احد ابنائه ...لم يخطبك....و...و....الكل ماتو....
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7 الشاوي ام البواقي 2017/01/06
لماذا لا تصرح بهذه الواقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتة عندما كان القذاقى حيا؟
والله تصريح غريب فعلا....
القذافى اغرم بها ...مستحيل ....
زهية بن عروس العجوز الشمطاء يغرم بها القذافى
انها علامات قيام الساعة ....
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2017/01/07
fate futer.....saloub
0
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9 ahmed benallou وهران 2017/01/07
انا اتعجب انها يوم خطبها حسب قولها كان عمرها 37 سنة لانها ولدت سنة 1958 وخطبها سنة 1995 في عهد زروال وانا اظن انها كانها متزوجة وقتها فهل تزوجت وعمرها اربعون سنة //القدافي لم يجد من يتزوج فقط زهية وكان لديه اجمل جميلات العالم من اروبا ولبنان ادن دعاية لبنعروس وحتي تخصيص حصة لها هو محض جهوية لان هناك من من هن اقدم منها اتق وا الله ///احمد عدة بن علو //وهران
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2017/01/07
المرحوم اليوم في قبره. أين الصح . أنا كذلك كنت العب معه الكارتا و كي نربحو يحرش علي الحارسات الجميلات.
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11 بوكوحرام الجزائر 2017/01/07
عيب وعار عليك تتحرشين على الموتى ..انا كرهتك منذ شتمت الاساتذه والمعلمين .... الان احكيلنا على صدام كيف طلبك للزواج وكذلك بورقيبة وبومدين وجمال عبد الناصر هؤلاء كلهم طلبوا يدك ورفضت ولم تردي عليهم اصلا ...كفاك نفاقا ايتها الكعجوز الشمطاء الكاذبة ......النواب كارثة على الامة الجزائرية يستهلكون كل شيء ولا يفيدون الشعب بشيء بل خانوا الشعب ....
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12 hamid mila Dz 2017/01/07
حار عليك القدافي فهو غير مخصوص .
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13 hassiba ongola 2017/01/07
فرصة وضيعتيها. لو كان راها عندك الاقامة الليبية و يعيطولك زهية ليميقرية ويولي القذافي الله يرحمو نسيبنا
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14 العامرية hassi fdoul 2017/01/07
كاينة منها ومصدقك راني شافي كي نهار اليوم جاو في 504 خضرة فاميليار مضروبة في الجناح ليمن وجابلي ربي معاهم الحاجة الزهرة عيال محاد وقال في ذاك الوقت قالولهم راها معطية لعلي عبد الله صالح .
أنا نقول يا لالا زهية روحي اقبضي سبحتك ورقعتك رانا شبعنا مقروط
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15 محمد علي الشاوي خ 2017/01/07
ربي ايجيب الخير ومن بعد حاجة اكبيرة والا راكي تقولي للجزائريين راه اخطبني رائس وارفضته انا عندي اي جزائري مهما تكون وضيفته افضل من ملوك العالم بزاف راه قادر يتزوج بملكة الجمال انتاع العالم وقادر تديه حفافة والا طيابة الحمام او عالمة من اهل العلم كما اتزوج القرضاوي
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16 معمر القفدافي ليبيا 2017/01/07
ما كاش منها، مستحيل، ابدا، جامي خطبتها
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17 fadi agerie 2017/01/07
هذه خصوصياتك خطبك القذافي وبورقيبة و شاذلي وصدام حسين الله يرحمهم حنا واش دخلنا ياخي هذاتبهديل ورداءة المستوى
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