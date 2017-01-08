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تبون لصحافية الجزيرة خديجة بن قنة: "الله لا يردّك .. أبناء الجزائر فاقو بيكم!!!"

  • 08/01/2017
  • النهار أون لاين
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تبون لصحافية الجزيرة خديجة بن قنة: "الله لا يردّك .. أبناء الجزائر فاقو بيكم!!!" تحميل الملف

هاجم وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أمس السبت، الإعلامية الجزائرية بقناة الجزيرة خديجة بن قنة، في حديثه حول الأطراف التي تريد إشعال الفتنة في الجزائر.

وقال تبون في الندوة الصحفية التي أجراها خلال الزيارة الميدانية التي قادته إلى المسجد الأعظم، أن الإعلامية خديجة بن قنة قالت بفرحة " أسعار البترول انخفضت، انتهى السلم الإجتماعي في الجزائر" ليضيف مهاجما باللهجة الجزائرية " الله لا يردها". للإشارة كشف تبون أن 5 مواقع ترعاها 4 دول غربية على رأسها ألمانيا وفرنسا تقوم بنشر الإشاعات لإحداث الفتنة في الجزائر. من جهتها ردت الإعلامية خديجة بن قنة من خلال تدوينة في صفحتها الرسمية بالفايسبوك على تصريحات وزير السكن حيث نفت كل التصريحات الموجهة ضدها لتضيف "لم يجد السيد وزير السكن هذه المرّة شماعةً بمسامير يُعلّق عليها إفلاسه وفشله سوى تدوينة اقتطعها من صفحتي على فيسبوك، وهي بالمناسبة تدوينة قديمة كنت قد كتبتها عام 2014 عندما بدأت أزمة النفط العالمية عقب تهاوي أسعار البترول ".


vidyomani
موضوع : تبون لصحافية الجزيرة خديجة بن قنة: "الله لا يردّك .. أبناء الجزائر فاقو بيكم!!!"
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(10 )

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1 الشعب بلاد الزوالي 2017/01/08
...........خدبجة جردة الجزيرة تنشر العفن ابنما حلت..............لا هي منا ولا حنا منها
............الجزائري الحر لا يشمت ولا يشتم شعبه او بلده مهما كان................خيرت الدولار على لبلاد
0
2017/01/08
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الحسود لايسود....أدي الشطـــرب كامل
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2 العربي المسلم الجزائر 2017/01/08
خديجة بن قنة احد احسن الصحفيات الجزائريين في احد احسن قنواة في العالم ...اما الدبابة فقد نصبتكم انتم ... برمج يبرمج وسنبرمج هو كل ما يقلقكم من تمسك الغالبية 80% بلغتهم ولغة نبيهم علية الصلاة والسلام وستظل وستعود خديجة بن قنة البوسعادية النايليلية العربية ومعها كل الجزائريين العرب في الجزيرة وبعدها يعود الجزائريين متابعة القنوات الجزائرية اما اليوم لن نتابع هذه القنوات التي تستعمل لغة عدو الامس وانت احدهم ظنا انها لغة ستطور الجزائر فهي لم تحرك شيء منذ 1830 الى اليوم وستذهب كما ذهبت فرنسا ....
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3 ADEL france 2017/01/08
خديجة بن قنة جزائرية وههي من آشرف نساء اللجزائرومن حقها التعبير عن رأأيها عن فشلكم وخياننتكم لهذا الوطن الحبيبب ومرحباًً بها في بلدها أينما ححلت ومرحباً بها أيضاً في بيوتتننا وشكراً
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2017/01/08
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اذا كانت تفرح لخراب البلاد فالتذهب الى الجحيم هي ومن يزكيها
رحيم 2017/01/08
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من اشرف النساء وين علابالك بيها هههههههههههه
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2017/01/08
الجزائر ليست ملكية خاصة يا هذا....الجزائر بلد الجميع...ومن أراد عكس ذلك فليسابق الغبار
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5 salah N.Y.C 2017/01/08
خديجة احسن صحافية في العرب وتعمل في احسن قناة اخبارية في العالم وجزائرية وغيورة على وطنها ومن حقها انتقاد النظام الفاشل نقطة انتهى
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6 الحسن السلفي الجزائر 2017/01/08
قناة الجزيرة او كما سماها علماء السنة بقناة الخنزيرة تحرك بأيادي صهيونية من اجل تقسيم الدول الاسلامية وهذه المسكينة بن قنة تحرض ضد بلدها من حيث تدري أو لاتدري أعمتها الدولارات التي تتقاضاها هي من معها في هذه القناة الاجرامية في حق الدول العربية الاسلامية.
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7 BOUMEDIENNE ALGERIE 2017/01/08
الله لايردها هي وخنزيرتها (الجزيرة )صانعة الفتن وماسي الشعوب,التي رضعت حليبها الصهيوني ,ففقد غيرتها على بلادها وعلى شعبها .
0
  • عريض
  • مائل
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