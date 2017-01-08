تبون لصحافية الجزيرة خديجة بن قنة: "الله لا يردّك .. أبناء الجزائر فاقو بيكم!!!"

هاجم وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أمس السبت، الإعلامية الجزائرية بقناة الجزيرة خديجة بن قنة، في حديثه حول الأطراف التي تريد إشعال الفتنة في الجزائر.

وقال تبون في الندوة الصحفية التي أجراها خلال الزيارة الميدانية التي قادته إلى المسجد الأعظم، أن الإعلامية خديجة بن قنة قالت بفرحة " أسعار البترول انخفضت، انتهى السلم الإجتماعي في الجزائر" ليضيف مهاجما باللهجة الجزائرية " الله لا يردها". للإشارة كشف تبون أن 5 مواقع ترعاها 4 دول غربية على رأسها ألمانيا وفرنسا تقوم بنشر الإشاعات لإحداث الفتنة في الجزائر. من جهتها ردت الإعلامية خديجة بن قنة من خلال تدوينة في صفحتها الرسمية بالفايسبوك على تصريحات وزير السكن حيث نفت كل التصريحات الموجهة ضدها لتضيف "لم يجد السيد وزير السكن هذه المرّة شماعةً بمسامير يُعلّق عليها إفلاسه وفشله سوى تدوينة اقتطعها من صفحتي على فيسبوك، وهي بالمناسبة تدوينة قديمة كنت قد كتبتها عام 2014 عندما بدأت أزمة النفط العالمية عقب تهاوي أسعار البترول ".