أوبك تتوقع تراجع مخزونات النّفط بحلول الثلاثي الثاني2017

تتوقع أوبك انخفاض مخزونات النفط العالمية بحلول الربع الثاني من العام الحالي استجابة لاتفاق المنتجين على خفض الإنتاج، حسبما صرح به اليوم الخميس، الأمين العام للمنظمة محمد باركندو.

وقال للصحفيين على هامش مؤتمر إنه ليس لدى أوبك هدف محدد لسعر النفط لكنها تريد سعرا يكفل استمرارية الاستثمارات في قطاع النفط. وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك احتمال بعدم التزام العراق بتعهده خفض الإنتاج قال باركندو إنه التقى بمسؤولين عراقيين ولا يرى أي سبب يدعو للشك في أن العراق سينفذ تخفيضات الإنتاج بالكامل.

وأضاف أنه واثق بشكل عام أن المنتجين ملتزمين بالاتفاق المبرم بين الدول الأعضاء في أوبك والمنتجين المستقلين لكن من السابق لأوانه تحديد إن كانت هناك حاجة لتمديد الاتفاق لأكثر من ستة أشهر.كانت أوبك اتفقت في 30 نوفمبر الماضي على خفض الإنتاج بمقدار1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير 2017 تلاه انضمام 11 بلدا منتجا من خارج المنظمة لخفض الانتاج بنحو 558.000 برميل يوميا وهذا ابتداء من مطلع العام الجاري.