الإمام علي عية يتحدث عن الفايسبوك والخيانة الزوجية ويدلي بتصريحات مثيرة

سلط برنامج "بدون تحفظ" الذي يبث على قناة النهار، هذه المرة الضوء على موضوع "الخيانة الزوجية"، وهو الملف الذي شهد تدخلات مثيرة، منها تصريح إمام المسجد الكبير علي عية الذي قال في كلام صريح وجريء "تحطلي بنات شابات دايرين بيا.. واش تنتظري مني.. أنا عندي غريزة وعاطفة"، في إشارة إلى صعوبة مقاومة الإغراءات والنفس الأمارة بالسوء.

وفي نفس السياق قال علي عية، أن هناك بعض النساء يدفعن بأزواجهن إلى الخيانة نتيجة بعض التصرفات التي يقمن بها في البيت منها عدم التزين لأزواجن.

الحديث مع فتاة أجنبية على مواقع التواصل الإجتماعي حرام

وأشار الإمام عية إلى أن حديث الرجل مع المرأة الاجنبية المتزوجة أو حديث المرأة مع الرجل الغريب المتزوج عبر هذه المواقع يعتبر خيانة لفظية.

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