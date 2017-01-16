محاكمة لاجئ جزائري بتهمة إضرام النّار في مركز للاّجئين بسبب الصّوم في ألمانيا

يمثل اليوم الإثنين لاجئ جزائري يبلغ من العمر 27 عاما أمام القضاء الألماني ، لمحاكمته بتهمة إضرام النّار في مركز للاّجئين بسبب خلاف حول الصوم في شهر رمضان الفارط.

وتجرى المحاكمة في محكمة بمدينة دوسلدورف الألمانية، على خلفية الحريق الذي اندلع في شهر رمضان الفارط بقاعة كانت تأوي 282 رجلا، و تسبّب في خسائر مادية بملايين اليورو .وتتّهم الشرطة اللاّجئ الجزائري بالحريق المتعمّد، كما تتّهم لاجئا آخر من جنسية مغربية بالتحريض. للإشارة، قبل اندلاع الحريق وقع خلاف حول تقديم الوجبات خلال شهر الصيام. حيث أثار توزيع الوجبات في الصّباح سخط اللاجئ الجزائري ما أدّى إلى نشوب شجار ترتّب عنه إضرام النّار.