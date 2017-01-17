وفاة المجاهد و وزير الشؤون الدينية الأسبق بوعلام باقي

توفي المجاهد و وزير الشؤون الدينية و العدل الأسبق بوعلام باقي أمس الاثنين عن عمر يناهز 95 سنة، حسب ما علم لدى وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف.

و كان الفقيد قد تقلد عدة مسؤوليات في الدولة في ثمانينات القرن الماضي على غرار منصب وزير الشؤون الدينية و وزير العدل. كما انتخب المرحوم كنائب في المجلس الشعبي الوطني سنة 1977 . و إثر هذا المصاب الجلل بعث وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى، برقية تعازي لعائلة الفقيد أبرز فيها الانجازات التي حققتها هذه "الشخصية الوطنية البارزة" خاصة في قطاع الشؤون الدينية حيث كان له الفضل في اقتراح ومتابعة عدة مشاريع مساجد كبرى.