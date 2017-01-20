الشيخ شمس الدين والخطوبة على الطريقة الهوليودية

الأرشيف
أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة ،عن اعداد برنامج خاص لاستدراك الدروس الضائعة جراء
بسم الله الّرحمن الرحيم:
"إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباُ موقوتاً"
يقدم لكم موقع النهارأون لاين مواقيت الصلاة الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها،
ارتفعت اسعار النفط، اليوم الجمعة، بدعم من توقعات بانخفاض إمدادات المعروض وتقارير تظهر طلبا قياسيا من الصين لكن الأسعار ظلت
أعلن مصدر أمني يمني اليوم الجمعة، مقتل 15 حوثيا خلال اشتباكات بين قوات الجيش اليمني والحوثيين بمحافظة تعز جنوب غرب
أعلن الجيش التركي، ضمن عملية درع الفرات، أنه تمكن من القضاء على 23 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي وتدمير 224
صفحة النهار على فيس بوك
قناة النهار على يوتيوب
حساب النهار على تويتر
(0 )