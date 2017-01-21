جواز السفر الجزائري في المرتبة الـ 80 عالميا والرابع مغاربيا

نشر موقع "passportindex"، اليوم السبت، القائمة السنوية لترتيب أحسن جواز سفر في العالم، وتضم القائمة 199 دولة، حيث احتلت الجزائر المرتبة الـ 80 عالميا إلى جانب كل من غينيا بيساو وكمروس، وبهذا يكون جواز السفر الجزائري قد تقدم بتسعة مراكز عن ترتيب السنة الماضية "89".

وحسب تصنيف الموقع، الذي يعتمد في دراسته على عدد الدول التي يمكن لحامل الجواز من دخولها بدون تأشيرة، فإن الجزائر قد احتلت المرتبة 80 عالميا والـ 4 مغاربيا، ويسمح الجواز بالسفر و دخول 48 دولة من دون تأشيرة "فيزا"، في حين إحتلت الجارة تونس المرتبة 66 عالميا والأولى مغاربيا، والمغرب 72 عالميا والثانية مغربيا ومصر 79 عالميا والثالثة مغاربيا. في حين جاء الجواز الألماني كأحسن جواز في العالم، متفوقا على نظيره السويدي، حيث يسمح بالدخول إلى 158 دولة بدون تأشيرة. بينما احتل الجواز الفرنسي المرتبة الثالثة إلى جانب الدنمارك وفرلندا واسبانيا وسويسرا والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يسمح الجواز بالدخول إلى 156 دولة. في حين كان الجواز الأفغاني هو الجواز الأسوء في العالم حيث احتل المرتبة 98 والأخيرة.