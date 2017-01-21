فيديو.. إرهابية تائبة قضت 20 سنة في الجبال توجه رسالة لزوجها وهذا ما قالته عن الجيش

دعت الإرهابية التائبة "أم خالد" من خلال قناة النهار زوجها الإرهابي "المثنى" لتسليم نفسه والنزول من أعالي جبال "سادات" في ولاية جيجل والعودة إلى الحياة الطبيعية رفقة أبنائه.

للإشارة عاشت الإرهابية "أم خالد" قرابة العشرين سنة في صفوف الجماعات الإرهابية بجبال سادات في جيجل، من جهتها تنقلت كاميرا النهار لمكان عيش الإرهابية التائبة "زبيدة" مع أطفالها الخمسة حيث أنها تعيش اليوم حياة طبيعية مع والديها، كما وجهّت "زبيدة" نداء لزوجها للنزول من أعالي جبال جيجل والعيش مع أطفاله حياة عادية، مشيرة أنه تم التعامل معها بطريقة حسنة من قبل قوات الجيش.