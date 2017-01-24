خبراء فرنسيون... سويفت إير الإسبانية مسؤولة عن حادث سقوط الطائرة الجزائرية

أعلن خبراء قضائيين، فرنسيين، أن نتيجة التّحقيق الذي انطلقوا فيه بخصوص أسباب تحطّم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الجزائرية، التي تضمن رحلة 5017، أكدت مسؤولية سويفت إير الإسبانية في الحادث.

وذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية، نقلا عن وثيقة من 250 صفحة اطلعت عليها الجريدة، أن شركة "سويفت للطيران" الإسبانية لم تقم بتدريب سائقي الطائرات، حيث عان الطيارون من بعض الخمول، قبل 8 أشهر من حادث سقوط الطائرة. ولاحظ الخبراء، أن سويفت للطيران، لم تقم بتدريب إضافي للطيارين بعد 8 أشهر من الخمول. للتذكير، تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية استأجرتها من الشركة الإسبانية للطيران "سويفت إير"، كانت تضمن الرحلة، أش 2017، بين واغادوغو والجزائر العاصمة يوم 24 جويلية 2017 في التراب المالي، وخلف الحادث 116 قتيلا من بينهم 6 جزائريين.