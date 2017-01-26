مادلين أولبرايت تعتزم تسجيل نفسها كمسلمة احتجاجا على سياسة ترامب

كشفت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة "مادلين أولبرايت"، أنها مستعدة لتسجيل نفسها بقوائم المسلمين تضامناً معهم ضد سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لتسجيل المهاجرين المسلمين.

وقالت أولبرايت عبر تغريدة لها على موقع التواصل "تويتر" تحوّلت للكاثوليكية، ثم إنجيلية، وأسست عائلة يهودية لاحقاً، ومستعدة لتسجيل نفسى كمسلمة للتضامن معهم . وأضافت في تغريدة أخرى أمس الأربعاء، أن أمريكا يجب أن ظل منفتحة لجميع المعتقدات والأعراق، وأنه لا يجب وضع قيود على الحريات. وتأتى تغريدات أولبرايت، وسط تقارير بأن ترامب يعتزم إصدار قرار يجبر الأمريكان المسلمين على تسجيل هويتهم الدينية، وبعد يوم من إقرار منع الهجرة من 7 دول إسلامية، هى "سوريا، العراق، اليمن، الصومال، ليبيا، إيران، والسودان".وللإشارة، فقد نالت تغريدة أولبرايت إعجابا كبيرا بين أوساط المغردين العرب والمسلمين في الشرق الأوسط، وأحدثت تعاطفا كبيرا وصل إلى إعلان الناشطة النسوية الأميركية غلوريا ستاينم استعدادها أيضا للتسجيل على أنها مسلمة.