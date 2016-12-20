معكم إلى برالأمان

@ إلى فريد/ عين وسارة :

العبرة بالخاتمة سيدي الفاضل، لا تجزم بأن هذا الرجل قد انتصر عليك ولا يزال حتى الآن يمارس ظلمه ويتفنن في ذلك، فالله إذا أحب عبدا ابتلاه فاصبر وصابر وقل يا ظلم لي رب كريم، أساله رب العرش العظيم أن يضرب الظالمين بالظالمين وبأن يخرجنا من بينهم سالمين.

@إلى عز الدين / ميلة:

كل هذه الضغوطات طبيعية لا تخرج أبدا عن نطاق المألوف، ويمر بها أغلب الأزواج، ما أنت مُطالب به أن تعتمد الوسطية في التعامل مع شريكة حياتك، حتى لا تصعد الأمور ويمكنك التأقلم مع كل وضع يجدُّ عليك، أكثر ما ألح عليه في نصيحتي عدم اعتمادك على رأي فلان أو علان من الأصدقاء، وإذا حاصرتك المشاكل وضاق صدرك، عليك بالشكوى إلى خالقك حينها ستشعر بالأمان والسكينة، أعانك الله على ما يحبه ويرضاه.

@إلى منير/ باتنة:

عندما تنتابك موجة الغضب، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واضبط نفسك ولا تتسرع من أجل القيام بأي تصرف، بل انفرد بنفسك حتى تهدأ ثورتك، ولا تنسى يا سيدي أنه يجب عليك معاملة الناس مثلما تحب أن يعاملوك، وأساله العلي القدير أن يجعلك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبأن يعينك ولا يعين عليك.

@ردت نور