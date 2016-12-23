معكم إلى بر الأمان

إلى فوزي / بجاية:

إنه قلب الأم من يتتبع خطواتك ويستقصي أخبارك ومستجداتك، كان عليك إخبار والدتك بأغلب تحركاتك خاصة في هذا الظرف، حتى لا تعتمد على أسلوب البحث والتحري لتعرف الأسباب والدوافع من غيرك، مما يجعلك ترفض طريقة فرضتها عليها من حيث لا تدري.

بني أكتفي فقط كي أذكرك بأن هذه المرأة أمك.. إنها أمك .. أمك.

إلى سليم/ تيارت:

مرحلة الخطوبة لا تمنحك الحق في الخروج معها ومرافقتها على الدوام، فهي محقة وأنت من أخطأ التقدير، ويجب عليك أن تحترم ضوابط هذه المرحلة، وأن تتحكم في تيار مشاعرك الزائدة، الفتاة لم تصبح بعد زوجتك، فإذا كان بوسعك سارع من أجل إتمام هذا المشروع واجتمع بها تحت سقف الحلال، ولا تخشى بعد ذلك لومة لائم.

إلى راضية/ تلمسان:

إن الحياء من الدين، وخجلك هذا لا أراه سلبيا بل سمّة الفتاة المهذبة، فلا تنساقي وراء كلام صديقاتك، وتأكدي أن الحياء ما إن طبع شيء حتى زانه وما إن تجرد منه حتى شانه.

إلى عبد الرحمن/ سطيف:

بعد أن منّ الله عليك بالشفاء، وهذا من فضله وكرمه، احرص على متابعة كل التعاليم والوصايا من طرف طبيبك، فالوقاية خير من العلاج، ولا تفكر في المجهول وإذا فعلت تفاءل خيرا ولا تقنط أبدا من رحمة الله، وتقرب إليه بالدعاء والصلاة وصالح الأعمال.

ردت نور