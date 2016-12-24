معكم إلى بر الأمان

@إلى بشير/ حاسي مسعود :

هل لديك فعلا ما يثبت أن هذا الشريك قد أخفى عنك الأرقام الحقيقية لكل الحسابات وأظهر لك العكس، فقد تكون وسوسة الشيطان من تدفعك لهذا الشك، لذا أنصحك بالبحث والتحري قبل مواجهته ولا تفعل من دون دليل قاطع، فإن بعض الظن لأثم، أسأل الله أن يخيب ظنك ويكون صديقك على حق، وهذا ضمان لاستمرار العلاقة بينكما سواء على الجانب الشخصي أو العملي.

@إلى فريدة /العاصمة:

لقد وهبك الله من فضله ولا يمكن لأي كان أن يحاسبك، أي نعم قد تصيبك عينهم الحاسدة، ولكن حتى ذلك بإذن المولى عز وجل، فلا تخافي وحافظي على النعمة بجميل الشكر والتقرب إلى الله أكثر من خلال الطاعات والعبادات، واسأليه أن يغنيك بحلاله عن حرامه وأن يبارك لك معاشك إنه ولي ذلك والقادر عليه.

@إلى س/ الشرق:

زوجك لم يخنك لقد أظهر رغبته في الارتباط ثانية على سنة الله ورسوله، ومن قبل ذلك لم يثبت أنه كان على علاقة مع امرأة أخرى، وليس من حقي سيدتي الفاضلة أن أحرم أمرا أحله الله، كل ما أنصحك به هو الحديث إلى زوجك قبل أن يخطو خطوته، إسأليه عن الدافع الحقيقي الذي جعله يفكر في غيرك، ليكون بوسعك التعرف على السبب ومعالجته.

أسأل الله أن يعينك على أمرك وأن يوفقك إلى ما يحب ويرضى.

@ردت نور