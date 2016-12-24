صاحبة محل للملابس التقليدية تناجي زوجا صاحب أخلاق سامية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد: «شيماء» من بومرداس فتاة حالمة مرهفة الإحساس، أبلغ من العمر 33 سنة، لم يسبق لي الزواج، قلت حالمة لأن طبيعة عملي أجبرتني كي أتيه وأحلق بعيدا في دنيا الأحلام الوردية، فأنا يوما استقبل بنات جنسي فتيات مختلفات أعمراهن بصدد التحضير للزواج، يأتين إلى محلي لكي يخترن ما يروق لهن ويتماشى مع ميولهن من ملابس وأكسسوارات العرائس، فتجدني أسير معهم عبر أروقة المحل لكي أساعدهن على الاختيار وأحب كثيرا أن أضع لمستي الخاصة، وأجتهد كي تظهر العروس يوم زفافها في أبهى حلة .

هكذا أقضي أيامي على مدار الأسبوع، في خدمة المقبلات على الزواج، الخطوبة والرؤية الشرعية، ألبسهن وأتفنن في اختيار ما يناسبهن، ولكم أن تتصورا مدى شغفي وحلمي أن أصير مثلهن، وهذا ما دفعني دفعا كي أراسلكم وقد أثبتم من خلال هذا المنبر كل الجدية والاحترافية في تسهيل العلاقات وتمرير النداءات لمن يرغب بالاستقرار والثبات على سنة الله ورسوله.

فمن يريد أن يحقق لي هذه الغاية، أخبره بأنني شقراء طويلة القامة وأنيقة، جميلة الروح وخفية الظل، محبوبة وطيبة، أكثر ما أتمناه أن يكون نصيبي صاحب دين وصلاح من أية منطقة في الوطن، عمره ما بين 33 و45 سنة، لا بأس إن كان أرملا أو مطلقا بأولاد، المهم أن يكون لديه مصدر رزق ثابت، أعده بالمحبة والإخلاص، مقابل أن يوفي بالعهد ويكون لي الدعم والسند.

@ شيماء / بومرداس