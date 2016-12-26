حرمت من الذرية.. غايتي زوجة متفهة وفية

الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وجعلنا من أمة محمد، نؤمن به إلاها وبرسله وكتبه، بملائكته، قضائه وقدره وباليوم الآخر، والشكر له أن خصنا بالعقل وجعل لنا السمع والبصر والأفئدة كي نتدبر أمور الدنيا ونعيش وفق نظام جعله العلي القدير منارة لمن اتبع نورها، ولم يحد عنه ورث الخير الكثير، وعاش مرتاح البال والضمير، هذه عقيدتي وقناعتي ما حييت إن شاء الله.

موسى من الشرق الجزائري، أبلغ من عمر 57 سنة، متقاعد من مؤسسة وطنية وأملك مسكنا خاصا، لبّ القضية يكمن في عدم اتمامي لنصف الدين، وليس ذلك رغبة مني بل فرض الأمر علي فرضا، لأن الله خلقني عقيما، ولما عرفت هذه الحقيقة، ترددت وتملكتني الهواجس والمخاوف، خشيت أن أحرم امرأة بريئة حقها في الأمومة، ولم يكن بوسعي أن أخطو هذه الخطوة، لأنني كثيرا انشغلت بعملي الذي أفنيت فيه سنوات شبابي، فعلت ذلك بكل حب وإخلاص لأن العمل عبادة، فأنا طوال حياتي أحب التقرب إلى الله بمختلف المعاملات والعبادات، وكان عزائي وصبري نتيجة لسعة صدري والثبات على أمري.

بكل صدق وأمانة، أوجه النداء لامرأة متفهمة تقدر ظروفي، أتخذها زوجة على سنة الله ورسوله، تعينني على الطاعة وأكون لها رفيقا مخلصا وفيا قدر المستطاع، أقبلها من أية مدينة، أرجو أن تناسبني سنا، ولا مانع لدي إن كانت أرملة أو مطلقة بطفل واحد، سأتخذه في مقام الابن وأحقق من خلال وجوده معي الأمل، إذا كانت صاحبة إعاقة خفيفة أو مرض مزمن، أو حتى عاقر لا اختلاف لدي في الأمر، المهم أنها ابنة أصول تقدر الحياة الزوجية وتتفهم معانيها.

^ موسى/ الشرق