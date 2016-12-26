معكم إلى بر الآمان

@ إلى مليكة/ بوسعادة :

الفكرة جيدة، وزوجك محق، ولكن لا يمكن الحصول على هذا المبتغى قبل المرور بخطوات، أولها إيداع ملف على مستوى المصلحة المختصة يشمل بعض الوثائق الشخصية، وبعدها تعين لجنة تحقيق وكل هذا يتطلب وقتا، فإذا كنت مستعجلة على أمرك باشري هذه الإجراءات في أقرب فرصة ممكنة، واسألي الله بهذه الكفالة أن يرزقك ذرية صالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

@ إلى عبد الغفور/ تلمسان:

حلمك ليس صعب المنال، إنه في متناول أي مجتهد طموح، لذا يجب عليك يا بني أن تنصب الهدف وبعدها تشرع في السير نحوه بخطوات أكثر ما يميزها جميل التوكل على الله والثقة بالنفس، اسأله التوفيق.. السداد والرشاد.

@ إلى نسيمة/ الوسط:

واجب الصداقة يحتم عليك مساعدة صديقتك ومساندتها في هذه المحنة، أي نعم الظرف ليس مناسبا لكنك أفضل حال منها، وإلا كيف جُعل الصديق لوقت الضيق.

@ إلى عزيز/ بجاية:

حاول التكيف مع الأوضاع الجديدة، فلا يمكن أن تحرم شقيقك من بيت والده، ولا تنسى أن له مثل ما لديك في كل الحقوق المتعلقة بالإرث، اسأل الله العلي القدير أن يؤلف بين القلوب جميعا، وأن يجعلك وإياه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

@ ردت نور