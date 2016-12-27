البيت السعيد

يجب على أولياء الأمور، آباء وأمهات، أن يدركوا أهمية الحوار مع أولادهم، مع مراعاة الاختلاف الواضح بين الجيلين في جوانب كثيرة، فالجيل القديم لم يعرف التكنولوجيا التي ظهرت أدواتها في العصر الحديث، كما أنه لم يعرف كثيرا من العادات المستحدثة التي يمارسها الجيل الجديد، فالجيل القديم لم يعرف عادة السهر على سبيل المثال على شاشات التلفاز، بل كان هم الإنسان قديما أن ينال قسطا من الراحة بعد يوم حافل بالكد والعمل، فهموم الناس وعاداتهم وسلوكياتهم تختلف من جيل لجيل تبعا لتطور الحياة وتغير سماتها.

من الأقوال المشهورة في فن تربية الآباء لأبنائهم قول الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه حين قال: «لا تربوا أبناءكم على ما رباكم آباؤكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم»، فيجب على المربين أن ينطلقوا عند تربية أبنائهم والحوار معهم من حقيقة الاختلاف بين الجيلين حتى تتحقق النتائج المرجوة، وإن أهمية الحوار الهادف بين الآباء والأبناء تكمن فيما يلي:

تقريب أفكار كل جيلٍ إلى الآخر، فبالحوار يستطيع الآباء الجلوس مع أبنائهم ومناقشة كل المسائل، حيث يشرح كل جيلٍ إلى الآخر أفكاره ومعتقداته ونظرته إلى الحياة، وبعد ذلك يعملوا على تقريب أفكارهم والبحث عن قواسم مشتركة بينهم.

التشارك في رسم الأهداف والسعي لتحقيقها، فالحوار بين الآباء والأبناء يجعلهم يتشاركون في وضع الأهداف التي يسعون إلى تحقيقها، كما يتشاركون في البحث عن الوسائل والطرق التي تعمل على تحقيق تلك الأهداف.

تهذيب نفوس الجيل الجديد وتعليمه آداب الحوار من حسن استماع وحسن اختيار الألفاظ والكلمات، مع الحفاظ على رباطة الجأش وعدم رفع الصوت، مع البعد عن العصبية في الحوار والاستعداد لقبول الرأي الأصوب حينما يتبين للإنسان ذلك.

الحوار الهادف هو سبيل لخلق الأفكار الإبداعية المفيدة، فجلسات الحوار بين الآباء والأبناء تعمل على استثار العقول وتحفيزها لابتكار وإبداع الحلول.

مواكبة الجيل القديم لمستجدات الحياة العصرية، فكم من الأبناء يشتكون من مسألة عدم إدراك آبائهم لمعنى التكنولوجيا وعدم معرفتهم باستخدام كثير من أدواتها، وأن الحوار بين الجيلين يعمل على تزويد الجيل القديم بالمعلومات عن الأدوات الحديثة، حيث يتمكن من فهمها ويتعلم القدرة على استخدامها وتطويعها في الحياة، ولا شك بأن هذا الأمر يعمل على تشارك كل جيل مع الآخر، حيث يكونوا يدا واحدة في العمل والإنتاج.

@ ناصح