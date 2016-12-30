كلام من صميم القلب

بمناسبة حلول العام الجديد، أسأل الله للجميع زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، ارزقنا اللهم النظر إلى وجهك الكريم، اللهم قوي إيماننا ووحد كلمتنا وانصرنا على أعدائك أعداء الدين.. اللهم شتت شملهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا واغفر لهم وتجاوز عن سيئاتهم وأدخلهم فسيح جناتك.. والحقنا بهم يا رب العالمين.

@ نور