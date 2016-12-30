سيبقى هدفنا احتضان الهموم وتقديم الحلول الشافية

بفضل الله وبتوفيق منه العلي القدير، استطعت من خلال هذا المنبر تمرير الكثير من الرسائل وانشغالات القراء، من الذين اعتبروا الصفحة متنفسا لهمومهم، وفي الوقت نفسه أقول للبعض الآخر من الذين أرادوا استغلال هذا الفضاء لتمرير أفكار مسمومة وإشاعة الفساد، أغتنم الفرصة لكي أقول لهؤلاء، بأننا لا نريد، ونرفض أن تشع الفتنة والفاحشة في الأرض، ولن أستغل هذا المنبر من أجل إثارة أو جلب الاهتمام، لأن ماهيته احتضان القضايا وتقديم الحلول الشافية، والحمد الله أن رزقني من فضله قدرة التميز بين الخطأ والصواب.

بقدر ما حرصت على نقاء الكلمة والوفاء بالأمانة، بقدر ما كنت ألتمس ثمرة جهدي واجتهادي الخالص لوجه الله، وحتى أكون عند حسن ظن من أعطوني هذه الفرصة وجعلوني قائمة على هذ الصفحة منذ سنوات.

إخواني القراء.. أبنائي وبناتي... اتبعت كل السبل المشروعة كي أمد لكم يد العون وأمضي بكم إلى برّ الأمان، لكي أصلح أحوالكم، لأن صلاح المجتمع من صلاح الأفراد، قرأت لأجلكم حتى اكتسب المزيد من الخبرة.. دعوت لكم حرصت كل الحرص تحري الحياد والموضوعية وفتحت من خلال عملي هذا مجالا لتفاعلاتكم، ومن أجل توجيه رسائل لأصحابكم وذويكم.. رفعت شعار منكم وإليكم، وبأن يد الله مع الجماعة، لأجل هذا كلهم أتمنى أن يوفقني الله فأقدم لكم ما يثلج الصدور ويزيل عنكم الهموم، وفق منهج الله والرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الدين نصيحة، فإذا أخطأت فَمني وإذا أصبت فمن الله.

@ نـور