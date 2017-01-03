البيت السعيد

تمضي العلاقة الزوجية في سلام وهدوء، تميزها السكينة وراحة البال، ولكن مع مرور الوقت وبعد مضي فترة معينة، تبدأ المشاكل الزوجية وتأخذ طريقها نحو فتور العلاقة، وقد تسبب الانفصال بين الزوجين، وأحيانا قد تجعل الزوج يمل من الوضع المتوتر بصفة دائمة، خاصة عندما تبدأ هموم الحياة اليومية ومسؤولية البيت والعائلة تثقل كاهله .

في هذه الفترة بالذات، زوجك إما سيمضي بعيدا ويبحث عن أخرى تريحه وتهتم به، وإما ستكون علاقتكما شبه منتهية، لكن أيتها الزوجية الذكية، إذا كنت على هذا النحو فإنه لن يغيرك بأجمل نساء الدنيا، لأنك أنت الأفضل عنده دائما ودوما.

يشهد كلا الزوجين مشاعر متقلبة في فترة زواجهما وطبعًا لن يكون الزواج دائما علاقة وردية، ولن يكون كلاهما سعيدا طيلة الوقت، لكن من المهم جدا أن تخبري زوجك بما يزعجك وأن تعبري له دائما عن مشاعرك على اختلافها، لكن ابتعدي عن الغضب والصراخ والانفعال لأن هذه السلوكات تحول حديثكما إلى المسار الخاطئ، معنى ذلك أن تعبري له عما تشائين وما تشعرين به.

عندما يشعر بالتعب، بالحزن أو بالاكتئاب، فيجب أن تكوني أنت الأذن الذي تصغي إلى همومه وتشاركيه مشاكله، يجب أن تتفهمي زوجك بدلا عن مهاجمته بشكل دائم، حتى لو كان مخطئا بتصرفاته، إذا قمت بهذا الدور في حياته فهذا سيجعله يتمسك بك إلى الأبد، معنى ما سبق ذكره، أن تكوني أذنا مصغية وبر أمان له في كل زمان.

عندما تحبين نفسك وتثقين بها، فزوجك لن يقدر على شيء سوى أن يحبك ويحترمك، فالمرأة التي تثق في نفسها هي امرأة قوية وحنون، تحترم نفسها ومليئة بالطاقة الإيجابية، وهذه الصفات أكثر ما يطلبه الرجل في زوجته، وعندما تكوني على هذا النحو فهو لن يتركك أبدا.

@ ناصح