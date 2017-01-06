معكم إلى بر الأمان

@ إلى محمد/ عين الدفلى:

لا تنخرط ضمن هذه المجموعة لأنك لا تعرف عن أصلهم ولا الأهداف والمرامي التي يزعمون، فإذا أردت فعل الخير ونشر روح المبادرة، عليك بالجمعيات الوطنية المختصة في هذا الشأن وإنها لكثيرة، كما يمكنك التعاون على البر والتقوى من خلال مبادرات مع الجيران والزملاء والذين تعرفهم، فذلك أضمن لك، لأن علاقات العالم الافتراضي أمر لا يطمئن، خاصة إذا كانت الجهة المتعاون معها مجهولة بالنسبة لنا أليس كذلك.

أسأل الله أن يوفقك إلى ما يحب ويرضى وأن يجعلك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

@ إلى مريم/ العاصمة:

والدتك محقة ومشورة الزوج واجبة، إذ لا يمكنك القيام بهذه الخطوة من دون موافقته ومباركة منه، أما احتمال رفضه فهذا لا يمنحك الحق أبدا في التصرف من دون علمه.

@ إلى هنيدة/ باتنة:

لو تحالفت هذه الزميلة مع كل قوات الشر في العالم وأعدت لك ما استطاعت من عدة وعتاد وكان لها كل الولاء كي تضرك أو تقطع رزقك، فإنها لن تمسك بسوء، إلا بإذن الله فاطمئني وأحسني الظن بالله ليرتاح بالك.

هل أدلك عزيزتي على أعظم سلاح لمواجهة هذا الشر، التقرب إلى الله والإكثار من الدّعاء وإطالة السجود، قولي اللهم إني مغلوب فانتصر، واللهم أظلم الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين، واسأليه أن يجعك وإيانا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر.

@ ردت نور