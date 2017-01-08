لن أسامح أخي لأنه قتل والدتي

تحية طيبة وبعد: بقلب يحترق شوقا ويعتصر ألما، أكتب إليك سيدتي نور، فأنا امرأة أقيم بعيدا عن والدتي المريضة، هذه الأخيرة تركتها أمانة في بيتها تحت رعاية أخي الوحيد وزوجته، لكنه لم يحافظ عليها، لقد اشتد عليها المرض في غيابهم، حيث خرج رفقة أولاده وزوجته، ولم يهتم بشأنها، ولسوء حظها فإنها فارقت الحياة ولم تجد حتى من يسقيها رشفة ماء أو يخفف عنها بالدعاء وقراءة القرآن، لذا أشعر بالحقد إزاء أخي وزوجته، لأنهما كانا سبب وفاة والدتي ولن أسامحهما ما حييت .

@ غنية/ الوسط:

@@ الرد:

ما تشعرين به حرقة الفراق، بعد أن رحلت والدتك وسارت إلى دار الحق قبل أن تلتقي بها ولم ترينها منذ زمن بعيد، اسألي الله لها المغفرة والرحمة، ولا تحملي شقيقك وزوجته أي مسؤولية، فالأعمار بيد الله ولا تدري النفس بأي أرض تموت، وإذا حضر الأجل لا يتأخر ولا يتقدم ساعة.

عزيزتي غنية، اعلمي أن كل مصائب الدنيا تبدأ صغيرة وسرعانما تكبر وتعظم، إلا مصيبة الموت فإنها تبدأ كبيرة ومع مرور الزمن يتلاشى الشعور ويحل بعده النسيان لأنه نعمة من المولى عز وجل، فيصغر المصاب، فليس لديك من حيلة سوى الصبر والإكثار من الدعاء والصدقة لأجل والدتك رحمها الله وجعل مثواها الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون.

@ ردت نور