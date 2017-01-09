معكم إلى بر الأمان

@ إلى شوقي/ عنابة:

لوالدتك عليك حق، كما لزوجتك أيضا، فلا تبخس هذه ولا تلك حقوقها، أمسك العصا من الوسط فلا ضرر ولا ضرار، كن حكيما وتصرف معهما برقة ولطف واستعن على ذلك بالله، أسأله أن يؤلف بين قلوبهما وأن يردهما إليه ردا جميلا.

@ إلى سميرة/ تيارت:

تمهلي رويدا واتركي القضاء كآخر ورقة يمكن الاعتماد عليها، تحدثي إلى صاحب الشأن واطلبي منه حقك فقد يكون في غفلة من أمره، فإذا استجاب لك ما أردت وإذا حدث العكس ارسلي إليه من الأخيار من يطالبه بذلك، أما إذا تعنت فقد أعذر من أنذر وما ضاع حق وراءه مُطالب.

@ إلى س.بجاية:

إذا أخفيت القضية عن ولي أمرك، فحتما سيكتشف ذلك آجلا أم عاجلا، وعندها لا يمكن التحكم في رد فعله، لذا عليك باستشارته قبل الخوض في هذه التجربة، فإذا رفض انسحبي ولا تفكري أبدا في التمرد والعصيان، لأن النتائج ستكون وخيمة، وهذا ما لا أتمناه لك ولكل بناتي القارئات.

@ ردت نور