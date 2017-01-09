وقفة مع النفس

وفية لكم ودائما، أنقل من خلال هذا الركن ما يعجبني من نصائح وتوجيهات وأتمنى أن يكون مفيدا.

من علامات التميز الجمال الروحي، التي تنعكس بشكل واضح وأخَاذ على المرأة، وتضفي للشكل الخارجي جاذبيةَ وأناقةَ ورُقِيا الرزانة، فهذه الصفة لا تكلفك مساحيق تجميل ولا أموالا إضافية، فالكلفة ليست باهظة الثمن، وكل ما هو مطلوب منك الثقة التامة بالنفس واحترامك لذاتك، فالحل ليس الانتظار على أبواب الصالونات والمحلات لشراء المساحيق، ولكن بالنظر والتأمل جيدا لنفسك، وإثراء الروح الداخلية بفضائل الأخلاق، والعمل على بعض المهارات والتصرفات وصقلها أمام من حولك، فالابتسامة الدافئة هي البوابة التي من خلالها يمكنك أن تكسبي قلوب من حولك واحترامهم لك، والتحدث بصوت هادئ ورقيق، واستخدام العبارات العذبة تكسبك رقيا ورفعة، بعيدا عن الردود الجارحة والانتقادات اللاذعة التي عادة ما تفقدك رزانتك، من الأمور التي تساعدك في زيادة جاذبيتك ورزانتك، القراءة نعم ففي زيادة ثقافتك وعلمك، تزداد قدرتك على استخدام العبارات والمصطلحات والتنوع المعرفي بالمواضيع المختلفة، وبالتالي زيادة الثقة بالنفس التي تنعكس إيجابيا على شخصيتك وفهمك لمن حولك.

إن التدخل في أمور الآخرين والتطفل عليهم بغير إذنهم، يشكل إزعاجاَ للمحيطين بك، من التصرفات التي يجب عليك الابتعاد عنها وعدم التسرع في إطلاق الأحكام على من يتعاملون معك والتصرف على أساسها، فيجب عليك التفكير مليا قبل الحكم على أحدهم وقبل اتخاذ أي قرار، فربما تكونين مخطئةَ.

الرزانة أن تأخذي وقتك جيدا في التفكير، وبذلك تحافظين على هدوئك وترتيب أفكارك، فلا تقحمي نفسك بمواقف قد تندمين عليها فيما بعد، حقيقة فإننا لا نستمد الرزانة والجمال، إلا من خلال أنفسنا فقط، لذلك علينا أن نهتدي لبلوغها بأن نكون صادقين مع أنفسنا ونبتعد عن الأنانية وحب الذات كثيرا، فالتحلي بالرزانة يجعلك تؤثرين فيمن حولك بسهولة لأن هذه الصفة، تعمل على بناء جسور الثقة والروابط القوية، وبالتالي تستطيعين التأثير بطريقة إيجابية في قرارات الآخرين لما يرونه فيك من حكمة ورزانة .

@ ليلى/ باتنة