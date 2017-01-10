أنصفوا مواطنا مريضا من الإقصاء والتهميش

صرخة إلى القائمين على شؤون العمل والضمان الاجتماعي

يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم بهذه الشكوى، ملتمسا من القائمين على هذا الشأن تدخلكم لإنصافي ومساعدتي في الحصول على عمل أعيل به نفسي وعائلتي، علما أنني متزوج وأب لثلاث بنات وليس لدي أي مصدر رزق، فأنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وأعاني من مرض الروماتيزم المزمن الحاد، توجهت إلى رئيس بلدية بوزغاية عدة مرات بحثا عن منصب عمل، لكنه رفض استقبالي أو حتى الاستماع لانشغالي، بعدما يئست توجهت إلى الوكالة الوطنية للتشغيل بـ «الشطية» فكان نفس المصير ينتظرني، ومن ثمة طرقت باب مديرية النشاط الاجتماعي فلا مجيب، وبعدها راسلت الوالي فلم أتلق أي رد لا بالسلب أو الإيجاب.

أعيش أوضاعا مزرية للغاية، زد على ذلك أعاني التهميش والإقصاء والحرمان من أبسط حقوقي الاجتماعية، فأرجو من السلطات المحلية مساعدتي من أجل الحصول على عمل في أي مؤسسة كحارس أو أي عمل آخر يتماشى وحالتي الصحية، وأجركم عند الله وأعانكم العلي القدير على قضاء حوائج المواطنين.

@ محمد/ الشلف