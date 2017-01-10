بناء فكر فعّال ينجينا من المشاكل والأهوال

قبل تشييد المباني والتجمعات السكنية، يجدر بنا منح الأسبقية لبناء الأفكار وتغييرها، فما نشاهده في شوارعنا ومدننا من تسيب وإهمال وتفشي ظاهرة الاختطاف والتعدي على الغير والسيطرة على أملاكه، لأمر يندى له الجبين، من هذا المنطلق بات لزاما على كل فرد تغيير نفسه فيخلق بداخلها طاقة إيجابية تساعد وتدعم، عوض أن تعرقل وتهدم، وباتباع سبل الخيرات لمن استطاع لها سبيلا.

إن بناء الفكر الفعّال يتطلب معايير معنوية وأخرى مادية من أجل الوصول إلى المساهمة في بناء المجتمع، ومن المعايير المعنويات أن يتخلى الفرد عن الأنانية ليقتنع كل الاقتناع بأن ما يضره يضر غيره، وما يسعده هو أولى أن يقدمه لغيره، وأن يمتلك الإرادة في تصليح أخطائه بشكل دوري، أما المعايير المادية فهي توفير المال لمساعدة المحتاجين والفقراء وبناء مراكز تعليم وتكوين، يساهم فيها أصحاب الخير.

إن بناء الفكر الصحيح يبقى بمثابة الركائز الصلبة لبناء المجتمع، لأن يد الله مع الجماعة والفضاءات التي تساعد على ذلك لا يشترط فيها إلا النية الحسنة سواء من المؤسسات أو الأشخاص، نسأل الله أن يعيننا على تغيير أفكارنا بما يخدم ديننا ووطننا.. والله المستعان.

@ امحمدي بوزينة / الشلف