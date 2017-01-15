معكم إلى بر الأمان

@ إلى نسيمة/ البويرة:

التعليم يا سيدتي مهنة نبيلة ورسالة عظيمة، التعليم أرقى بكثير من حصره في عمل روتيني من أجل تقاضي راتب شهري وينتهي الأمر، فإذا لم يعجبك هذا المجال الأحسن لك الانسحاب، لأن تأدية العمل على أكمل وجه أمانة، ولا أحب لك أو لغيرك من إخواني وأبنائي القراء خيانة الأمانة مهما كان نوعها، فهذا الأمر الذي يبدو لك هينا، لابد أنه عند الله عظيم، أسأله أن يوفقك إلى ما فيه صلاح دينك ودنياك.

@ إلى ابراهيم/ المدية:

تلقيت منك رسالة طلبت فيها بعض الخدمات، ولكن تعذر الرد عليك لأنك لم تلتزم بشروط المراسلة ولم ترفق الظرف المعنون وبطابع بريدي، حتى يتسنى لنا مساعدتك، لذا أرجو ألا تنسى هذه الشروط في قادم الأيام، وتأكد يا سيدي أنني دوما في الخدمة بما تيسر لي من جهد وفي إطار قانون هذه الصفحة، وأن هذا المنبر منكم وإليكم.

@ إلى سهام/ الوسط:

من سار على الدرب وصل، فإذا رغبت في النجاح والتألق في هذا المجال عليك بالمزيد من الاجتهاد، وكذلك البحث والإكثار من المطالعة، لإن مختلف أنواع العلوم تعرف تطورا سريعا بما يتطلبه العصر ويقتضيه، إفعلي ذلك ولا تتعجلي النتيجة، وكوني على أتم اليقين بأن لكل مجتهد نصيب.

@ إلى شريف/ العاصمة:

من دون التطرق إلى القناعات الشخصية أو الانتماءات السياسية، الأكيد الذي لا يختلف فيه الشعب الجزائري هو حب الوطن والرغبة الدائمة ككل شعوب المعمورة في تحصيل الأمن والاستقرار واستمراره، لذا فلن أفتح معك الباب لمناقشة هذه القضية لأن الأمر مُسلم به.

@ ردت نور