معكم إلى بر الأمان

@ إلى سعيد/ جيجل :

إمض في مشروعك واسأل الله أن يوفقك إلى ما فيه خير العباد والبلاد، لا تخف من هؤلاء الذين يتربصون بك من بعيد أو قريب، فلا أحد منهم يمكنه أن يصيبك بسوء أو يتسبب في قطع رزقك، مالم يأذن الله، سيدي الفاضل هل أدلك على طريقة تريحك وتطمئن قلبك وتهدأ روعك، توضأ وصلي لله ركعات، اسجد خلالها سجودا مطولا بكل خشوع، اشتك همك الى خالقك وأسأله العون، إفعل ذلك والناس نيام، يا لها من روحانية وارتقاء للروح والنفس.

@ إلى حسين/ الوسط:

لا تكلف نفسك عناء الانتقال كي تطرح انشغالك، إفعل ذلك عن طريق رسالة موجهة إلى هذا الركن، وأعدك بأنني سأتولى أمرها ولن أخيب ظنك بإذن الله، استودعك الذي لا تضيع ودائعه، في انتظار تلقي انشغالك.

@ إلى أم ريهام/ سطيف:

إحمدِ الله حمدا كثيرا أنه رزقك زوجا صالحا، وهبك الذرية من البنات والبنين وجعل لك مستقرا وبيتا، والأحسن من هذا كل هذا أنعم عليك بنعمة الاسلام والصحة والعافية، فما تطمحين إليه أكثر من الذي سبق ذكره، عدم قناعة وقلة الرضا، فهل بلغت بك درجة الطمع أن تدفعين زوجك للقيام بأي شيء يتنافى مع تعليم الشرع من أجل تحصيل المزيد من المال والرفاهية، كلمة حق أقولها، زوجك على حق وأنت على باطل، لأن تصرفه على النحو الذي تبغين خيانة للأمانة والعياذ بالله. اللهم ارقنا عيشة هنية وميتة رضية واحشرنا مع الصالحين.. أمين يا رب العالمين.

@ ردت نور