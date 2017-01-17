معكم إلى بر الأمان

@ إلى سهام/ عين وسارة:

إنه والدك الذي منحك كل الثقة، وأذن لك بمتابعة الدراسة والسفر الى مدينة بعيدة، المؤكد أنه لن يحرمك من حق العمل بعد التخرج من الجامعة، فمن يحمل لك الكلام لا بد أن في نفسه حاجة، أرجو ألا تبالي بهذا الأمر واهتمي بدارستك ورسالة التخرج، توكلي على الله واجعليه حسبك في كل صغيرة وكبيرة ولن يخيب ظنك إن شاء الله.

@ إلى نجاة/ العفرون:

لقد أولى القطاع الخاص للصناعات التقليدية اهتماما أوسع من الذي كان عليه، إذ يمكنك التحول بهذا المشروع إلى الغرفة التجارية على مستوى الولاية، من أجل التوجيه وتحصيل المزيد من المعلومات، أسأل الله أن يعينك على ما فيه الخير والصلاح، وأن يرزقك الحلال إنه ولي ذلك والقادر عليه.

@ إلى حليم/ المدية:

نعم سيدي بمكنك المشاركة معنا سواء بنشر إعلان للزواج، أو بطرح انشغالاك من خلال هذا المنبر وتلقي الردود من طرف الإخوة القراء أو من طرف معدة الصفحة، وتأكد أننا دوما في الخدمة، نسأله أن يقضي حوائجك ويرزقك زوجة صالحة.

@إلى باية:

اكتبي ما شئت لزوجك من الكلام الطيب، وعبري له عن خبايا قلبك وكل ما تحملين له من شوق، وسوف أدرجه في ركن رسائل مستعجلة، أغتنم الفرصة كي أحيّيك عل هذه المبادرة، لأن الكلمة الطيبة صدقة وما أحوجنا إليها، خاصة إذا كانت من الطرف الآخر، أسأله وأتوسل إليه ان يجمعك بزوجك في أقرب فرصة، وأن يؤلف بينكما بالمحبة والوفاء.

@ ردت نور