التواصل مع الأبناء ضمان للتألق والنجاح

إن المراقبة المستمرة للطلبة في الفصل الثاني تبدأ من الآن، كي يتمكن أولياء الأمور من احتواء أبنائهم، حتى لا يقعون في نفس الخطأ بانتظارهم النتائج الفصلية، حينها يصبون جام غضبهم ولن ينفعهم هذا الانفعال في نهاية المطاف لأن الوقت أضحى متأخرا .

تعتبر المراقبة المستمرة للأولياء من السبل التي تساعد الطلبة على مواصلة تحصيلهم للنتائج المتميزة ومساعدتهم على النجاح والتفوق في الدراسة، وهي من بين العوامل التي ستظهر في نهاية الموسم إن شاء الله.

للمراقبة أنواع يختار الأولياء الطريقة الأنجح، حيث يتواصلون بشكل دوري مع أبنائهم والاستفسار عن العقبات التي تعترضهم في المحيط التربوي، أي المؤسسة بما فيها الأساتذة وكل من لديهم علاقة بتأطيرهم وتوفير المناخ الملائم لهم من أجل النجاح ولا شيء غيره. لا شك أن الطلبة يتأثرون كثيرا بالإشاعات، خاصة طلبة الامتحانات المصيرية وفي جميع الأطوار، ويساعد في نشرها المحيط الخارجي، ومن هنا ننصح الطلبة بأن يركزوا فقط على المراجعة وتجنب ما يعيق تركيزهم، مع اختيار المرافق الهادئة والتواصل مع زملائهم لتكثيف اللقاءات التي تسهل عليهم الامتحانات الرسمية.

من النصائح المقدمة في هذا الشأن عدم الإفراط في تصفح المواقع الإلكترونية التي لا تنفعهم بل تشتت تركيزهم، وعليهم تنظيم أوقاتهم بما يليق ومستواهم التعليمي، وهنا نلح على الأولياء لاعتماد أسلوب الحوار الهادئ مع أبنائهم ومساعدتهم لتفادي الخطأ وتصحيحه حين وقوعه. نسأل الله أن يوفق أبناءنا في دراستهم ويجعلهم حماة للدين والوطن.

@ عبد الله/ الشلف