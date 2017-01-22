وقفة مع النفس

من منا لا يتعرض في مرحلة من مراحل حياته إلى الأذى أو الشر من قبل الناس، فطبيعة الحياة البشرية تكمن في التدافع بين الحق و الباطل، كما أن فطرة بعض الناس المجبولة على الطمع وحب المال والمنصب تولّد لديهم شعورا عدوانيا يجعلهم لا يتورعون عن أذية الناس وإرادة الشر لهم في سبيل الوصول إلى مآربهم، وقد بين الله تعالى فضيلة الصبر على الأذى والغفران، «ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور»، وفي الحديث أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، وأن على الإنسان المسلم أن يتقي شر النفوس ما أمكن، فما هي الوسائل التي يتمكن المسلم من خلالها من إبعاد شر الناس عنه؟

يجب ان يدرك أن الضر والنفع بيد الله تعالى فيطمئن قلبه لذلك، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الإنسان حين يدعو الله تعالى فإنه يدعوه وهو موقن بإجابة دعائه، ففي الحديث أدعو ربكم وأنتم موقنون بالإجابة، وفي الحديث الآخر يبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة التسليم لقضاء الله حيث قال وهو يعظ ابن عباس ويعلمه: «يا غلام إني أعلمك كلمات، إحفظ الله يحفظك، إحفظ الله تجده اتجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف ».

يعتبر الدعاء من الوسائل التي يتمكن المسلم فيها من حفظ نفسه من شرور الناس، فحين يخرج من بيته يقول «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السّميع العليم»، وكذلك وردت أحاديث كثيرة في كيفية الرقية لحفظ النفس، منها قوله عليه الصلاة و السلام، «بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك»، كما تعد صلاة الفجر وتأديتها في وقتها خير حافظ للمسلم، فمن صلاها فهو في ذمّة الله. كما يمكن الاستعانة بهذا الدعاء «اللهم لا طاقة لي بالجهد ولا قوة لي على البلاء، فلا تحرمني العافية والرزق ولا تكلني إلى خلقك، بل تفرد لي بحاجتي وتولني برحمتك فإنك أن وكلتني إلى نفسي عجزت عنها وإن وكلتني إلى خلقك ظلموني وحرموني وقهروني ومنّوا علي، فبفضلك يالله أغني، وابسط لي واكفني وخلصني من حسدهم وحقدهم واجعل رضاي فيما يرد علي منك، وبارك لي فيما رزقتني، وأنت تعلم عظم ضعفي وضعف بدني وقوتي وغفلتي، فأدي مالهم عليّ عندي يا عظيم فإنك واسع كريم».

@ أم رشا/ العاصمة