وقفة مع النفس

النفس البشرية مجبولة على حب الكمال والجمال والكمال المطلق عند الله، ومجبولة على حب الجمال، وكل ما في الكون من جمال هبة من الله، أين يتجلى إبداع الله في بعض الأزهار بالجمال، فتجد وردة، اللون، والرائحة، والنعومة، شيء لا يصدق، وقد تجد طفلا صغيرا له وجه يأخذ الألباب، وتجلى إبداع الله في هذا الطفل بمنحه لمسة من جماله، وقد تجد جبلا أخضر بعده بحر صاف، وقد تجلى إبداع الله في هذه الأماكن .

لقد خلقك الله ومنحك نعمة الإيجاد، منحك نعمة الهدى والرشاد، خلقك وأمدك بما تحتاج، بالهواء، بالماء، بزوجة، بأولاد، بذاكرة، بخبرة، بقدرات، بمهارات، لك حرفة ترتزق بها، لو أن هذا الفكر تعطل، لو أن هذه الذاكرة فقدتها، لو أن هذه الحركة حُرمت منها، لو أن هاتين العينين فقدتا الرؤية، فالله عز وجل يجب أن نحبه لأنه أوجدنا من عدم، فمن أعجب العجب أن تعرفه، ثم لا تحبه. يكون الإنسان بأعلى درجة من الصحة والقوة، فجأة خثرة بالدماغ، أصبح مشلولا، «أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك»

@ عن الشيخ النابلسي