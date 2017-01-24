معكم إلى بر الأمان

@إلى فضيلة/ العطاف:

كيف تتحمل مسؤوليتها وهي فتاة قاصر لم تبلغ بعد سن النضج، وليس لديها من الخبرة ما يؤهلها لمواجهة مواقف الحياة، إن رعايتك لهؤلاء الأبناء تفرض عليك أيضا السهر والعناية بالجانب المعنوي وليس الطبخ وشؤون البيت فقط، أولا تدرين بأن زواجك بأرمل لديه أولاد سيجعلك تحتلين مرتبة والدتهم، نعم الوالدة ولن أقول زوجة الأب، فأحسني لهذه اليتيمة وكوني لها بوصلة توجهها نحو الطريق المستقيم، ولن يضيع أجرك أبدا.

@إلى محي الدين/ مازونة:

أختلف معك في الرأي ولن أوافق هذه الفكرة، ليس فكرة الزواج ثانية في حد ذاتها، ولكن رغبتك في ذلك كي تظفر بامرأة عاملة ولديها مسكن، وهذه الأخيرة ستساعدك في مصاريف حياتك السابقة، يعني هذا أن النية المتوفرة لديك هي إبرام صفة مادية رابحة، وليس في نيتك أبدا التعدد الذي يتطلب العدل في كل شيء والإنصاف والحكمة في التصرف، سداد الرأي والقوامة، لذا لن أساهم معك في تجسيد هذا المشروع ولن أمنحك فرصة البحث عن الثانية من خلال منبرنا وتجسيد مشروعك، لأنني رافضة لهذا الأساس إطلاقا. أتمنى أن تصرف عنك هذه الفكرة لأنك لو فعلت ستظلم هذه الزوجة لا محالة، باتخاذها مصدر تمويل لعجزك المادي.

@ ردت نور