معكم بر الأمان

@إلى فاطمة الزهراء / العاصمة:

إن الشرع لم يجعل سنا أقصى للزواج، وهذا يعني أنه من حقك الامتثال لسنة النبي المختار وطلب العفة والستر، فالزواج حق شرعي وطبيعي، وإذا تقدم لك من ترضين دينه وخلقه وكان يناسبك سنا، فلا تترددي خاصة وقد تزوجت بناتك وتعيشين وحيدة، إذا شئت أدرجت لك طلبا للزواج في صفحة آدم وحواء، سأفعل ذلك بإشارة قبول منك، اسأله العلي القدير أن يرزقك زوجا صالحا تقر به يعينك ويعينك على الطاعة وبلوغ أعلى مراتب الجنة.

@إلى فوزي / بسكرة:

لا تنتظر أن تتوب على مراحل، الأجدر بك أن تعقد العزم وأن تتوكل على الله الذي يحب المتوكلين، وتتجي نفسك من نار السعير، فما أنت عليه قد يستمر طويلا، ولا تدري النفس متى ولا بأي أرض تموت، فسارع إلى الخيرات وتوبة لا تحرمك من جنة عرضها الأرض والسموات.

@إلى سهيلة/ العاصمة:

التعامل مع الناس والصبر على الأذى وتحمل صعاب الحياة أفضل للمسلم بكثير من الانطواء والانزواء والابتعاد وتحاشي الناس، فالدين معاملة وللصبر أجر عظيم، لذا أنصحك سيدتي بالتأقلم مع الأوضاع، ولا أقصد مسايرة الفساد أو متابعة أهل الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، ولكن يجب أن تكوني فعّالة بإعلان كلمة الحق وجعلها تصدح وتدوي عاليا، وقبل أن تفعلي ذلك توكلي على الله واجعليه حسبك، وسيكون النصر حليفك إن شاء الله.

@ ردت نور